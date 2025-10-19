El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas relativamente altas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. La dirección del viento también sugiere que se podrían experimentar algunas ráfagas frescas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:42. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.