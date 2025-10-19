El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:27. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 20 y 19 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso gradual, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 35%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 39% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en la mañana y aumentando hasta 13 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin llegar a ser completamente cubierto. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 20 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 19:32.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos, aprovechando al máximo el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.