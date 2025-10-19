El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, se espera un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque sin previsión de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 54% y descenderá hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 16 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este y oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas. Sin embargo, se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la ciudad y sus alrededores. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día propicio para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una noche tranquila. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta favorable, con condiciones ideales para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.