El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Baena se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Este viento será suave, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría generar un ligero frescor al caer la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los habitantes de Baena disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades deportivas y recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:34, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que la velada sea ideal para paseos y encuentros al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.