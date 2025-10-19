El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 19 grados , con un ligero descenso a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo estará dominado por nubes altas durante la mayor parte del día, especialmente en las primeras horas, aunque también se prevén momentos de cielo poco nuboso. A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y paseos por la costa.

En cuanto a la humedad relativa, se registrarán niveles que oscilarán entre el 54% y el 97% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura aumente. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no hay previsión de lluvias, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.