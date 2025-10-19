El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 16 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 04:00, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas irán descendiendo hasta alcanzar un mínimo de 12 grados a las 08:00, pero se espera un repunte significativo a medida que el sol se eleve en el horizonte. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura alcance los 27 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la tarde. A las 15:00, la temperatura se mantendrá en 27 grados, y se espera que alcance un máximo de 29 grados a las 17:00, justo antes de que el sol comience a descender.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. A las 19:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 15 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá con nubes altas y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Andújar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.