El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 10°C.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 36% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 88% hacia el final del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los residentes y visitantes deben estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían ser más notorias en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a mercados locales.

A medida que el sol se ponga a las 19:43, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La salida del sol mañana será a las 08:37, lo que promete otro día de clima agradable en Almonte. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en diversas actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.