El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 06:00 y las 15:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% y descenderá a un 56% en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad se estabilizará, proporcionando un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante el calor, especialmente para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable y propicio para disfrutar del entorno natural.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracterizará por nubes altas, temperaturas cálidas y un viento suave, creando un ambiente ideal para disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.