El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 69% al final del día. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de La Algaba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un alivio para aquellos que se encuentren realizando actividades físicas al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad de las estrellas. La temperatura descenderá a unos agradables 21 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada templada y cómoda.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.