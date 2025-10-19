El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más elevadas. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta si se planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.