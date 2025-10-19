El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con momentos de sol que aportarán un respiro a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, pero también habrá intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 30 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente a partir de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su pico. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en las primeras horas, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 8 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o aprovechando los espacios al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de las temperaturas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.