El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 18 de octubre de 2025, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 28 grados a las 14:00 y 15:00, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% a las 00:00 y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día comenzará con una sensación algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. Los vientos, que soplarán principalmente del este, alcanzarán velocidades de hasta 32 km/h a las 10:00, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

A partir de las 17:00, se espera que la temperatura comience a descender gradualmente, llegando a 27 grados a las 18:00 y 25 grados a las 20:00. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:41. La temperatura mínima de la noche será de 21 grados a las 23:00, lo que sugiere que la noche será cálida y propicia para salir a disfrutar de la vida nocturna local.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el 18 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la belleza de El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

