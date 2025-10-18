El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 32%. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas esperadas. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de un día soleado sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que será un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, y un cielo que seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:42.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.