El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. La temperatura oscilará entre los 13 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 17 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta llegar a los 13 grados por la mañana y repuntando a 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de hasta un 26% en las horas de la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría resultar en una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a un aumento en las temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y estables. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la madrugada. Los intervalos nubosos que se esperan en la noche no deberían afectar significativamente la visibilidad ni la temperatura, manteniendo un ambiente agradable.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre y de las actividades diarias en un tiempo propicio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.