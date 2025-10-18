El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 29 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 28% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.