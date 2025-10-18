El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 19 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 31 grados a las 5 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 70% y el 82%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más elevada. Sin embargo, la brisa que soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, proporcionará un alivio en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de San Juan de Aznalfarache realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 61% hacia el final de la jornada, pero sin llegar a ser incómoda.

Es importante destacar que, aunque el viento será moderado durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas de mayor actividad, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la vida cotidiana. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.