El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

La jornada del 18 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 70%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Esta brisa será especialmente notable durante la tarde, cuando las rachas podrían alcanzar hasta 30 km/h, proporcionando un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre, como paseos por el parque o deportes en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:42. La humedad aumentará ligeramente durante la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el 18 de octubre de 2025 se perfila como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con un tiempo cálido, soleado y sin posibilidad de lluvia. La combinación de temperaturas agradables y una brisa suave hará que sea un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.