El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 90% a las 02:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 70% a las 10:00 y bajando aún más hasta un 47% a las 12:00. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento sea más suave, pero por la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados a las 17:00. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 19:38, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 25 grados a las 19:00 y a 23 grados a las 20:00.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la disminución de la humedad a lo largo del día hará que la jornada sea muy placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
