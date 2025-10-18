El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, ya que la humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y alcanzando rachas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la localidad.

La puesta de sol se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.