El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Este viento será suave, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, sin causar incomodidad. Las rachas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, pero no se espera que esto afecte significativamente las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima estable es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como senderismo o picnics en los alrededores de Pozoblanco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:37, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, pero se mantendrán en niveles agradables para disfrutar de la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

