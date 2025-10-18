El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a primera hora y aumentando hasta un 100% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 38% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:39. La salida del sol, por su parte, será a las 08:32, marcando el inicio de un día que promete ser soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.