El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 84% en las horas previas al mediodía. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no serán excesivamente altas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados . Sin embargo, con la caída del sol, se espera un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 21 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.