El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 21 grados a media mañana y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que hará que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 21 y 35 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos, excursiones o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se espera para las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, Osuna disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en un entorno agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.