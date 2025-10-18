El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 76% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados alrededor de las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 35 km/h. Estas ráfagas de viento proporcionarán un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el viento comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que seguirá contribuyendo a un ambiente fresco.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del cielo.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, alcanzando los 24 grados a las 8 de la noche y bajando a 21 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.