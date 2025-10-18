El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se esperaban han dado paso a un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 28% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para los habitantes y visitantes de Montilla.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque despejado, puede presentar algunas nubes altas al final del día.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento suave contribuirán a que sea un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.