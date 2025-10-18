El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, cuando se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 91% entre las 6:00 y las 8:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se espera una brisa suave del este, con velocidades que rondarán los 3 a 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 26 km/h por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:46. La combinación de un tiempo cálido durante el día y noches frescas es característica de esta época del año en Moguer, ofreciendo un ambiente agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.