El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se esperaban han dado paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación térmica más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Martos hasta el ocaso, que se producirá a las 19:34 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de Martos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.