El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a partir de las 14:00 horas, y un máximo de 30 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 82% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, situándose en un 25% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h a las 10:00 y alcanzando picos de hasta 31 km/h entre las 15:00 y las 17:00. Esta brisa moderada será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza del entorno.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 y cerrando el día en torno a los 21 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:40, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del sol y las temperaturas agradables, con un viento que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.