El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 55% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá un poco más fresco a medida que la tarde avance.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h durante la mañana. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 19:43, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 24 grados hacia las 9 de la noche.

El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas en la tarde, pero no se anticipa que estas afecten la claridad del día. La combinación de un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Mairena del Aljarafe.

