El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30 grados . Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto no solo proporcionará una sensación de frescura, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni nubes que puedan interrumpir el sol. Las nubes altas aparecerán en la tarde, pero no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

