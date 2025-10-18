El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera se sentirá algo húmeda al inicio del día, se tornará más seca conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada, aunque se recomienda tener precaución en áreas abiertas donde las ráfagas puedan ser más intensas.

No se prevén precipitaciones en la región, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 19:36, lo que proporciona un amplio margen para aprovechar la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de Lucena. Los ciudadanos pueden aprovechar esta oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades recreativas o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.