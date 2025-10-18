El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 87% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:40. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.