El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la ciudad, contribuyendo a un ambiente agradable y cálido.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional al calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad atmosférica contribuirán a un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día propicio para actividades familiares, encuentros con amigos o simplemente para relajarse y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.