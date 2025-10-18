El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lepe se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:39. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar del sol.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 27 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 19 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 27 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable. A partir de las 19:47, cuando el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 57% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, predominando del norte, pero a medida que el día avanza, se espera que cambie a direcciones del este y sureste, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente disfrutar del tiempo templado en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.