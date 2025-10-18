El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación alguna durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar sin la interferencia de nubes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá un cierre de jornada agradable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.