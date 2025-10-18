El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 15 grados, mientras que a mediodía se prevé que el termómetro suba hasta los 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la baja humedad en las horas pico. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, alcanzando un 29% hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura.

Los intervalos nubosos que se esperan en la noche no deberían afectar significativamente la temperatura, que se mantendrá en torno a los 18 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza otoñal de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.