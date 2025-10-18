El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada, manteniendo un ambiente fresco y cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y menos bochornoso.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo del día, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche y bajando a 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:47. En resumen, Huelva disfrutará de un día de clima primaveral, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.