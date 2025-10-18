El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta un 79% durante la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente cálido y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 9 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:42.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.