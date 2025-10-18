El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento del sur también puede contribuir a una sensación térmica más cálida, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 15 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.