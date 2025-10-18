El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el río o encuentros familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 31% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del aumento de la temperatura. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Coria del Río disfruten de un día soleado y seco.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La puesta de sol está programada para las 19:43, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.