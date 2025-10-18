El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado durante la noche darán paso a un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 100% en la madrugada, pero comenzará a disminuir a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 59%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste con una velocidad de 6 a 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados , lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 19:00 horas. La visibilidad será óptima durante todo el día, y no se prevén precipitaciones, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá cambios significativos en las condiciones meteorológicas. Las nubes altas que se esperan en la tarde no traerán consigo lluvias, sino que simplemente adornarán el cielo cordobés.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.