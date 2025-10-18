El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 23 grados, proporcionando un ambiente agradable.

A medida que el día progresa, las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 30%, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que se desee realizar.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olvide aprovechar al máximo estas condiciones favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.