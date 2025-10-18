El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre las 6:00 y las 8:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en dirección sur durante la tarde. Las primeras horas del día contarán con vientos más suaves, de entre 4 y 6 km/h, aumentando gradualmente en intensidad. Este viento del sur y sureste aportará un ligero frescor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:47. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 23:00, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.