El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, pueden proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. A lo largo del día, la velocidad del viento podría alcanzar picos de hasta 32 km/h, lo que podría ser notable en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Carmona o visitas a sus emblemáticos monumentos. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, por lo que se aconseja el uso de protector solar y gafas de sol.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para explorar y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.