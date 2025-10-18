El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% y bajará hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este y aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Camas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.