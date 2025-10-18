El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A partir de la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, pero se despejará rápidamente, manteniendo un ambiente claro y soleado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable en las primeras horas, especialmente al amanecer. A medida que avance la jornada, la humedad irá en descenso, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, cuando el viento del oeste alcanzará su máxima intensidad. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la mañana, el viento será más ligero, con velocidades de entre 3 y 6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Cabra pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones generales no indican un riesgo significativo de tormentas severas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de Cabra tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este hermoso día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.