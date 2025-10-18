El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% en la madrugada y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más seco y cómodo, aunque es importante tener en cuenta que las temperaturas más altas pueden generar una sensación térmica más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado del sur. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que aprovechen el buen tiempo y cuídense del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.