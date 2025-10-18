El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 18 grados hacia las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba a 20 grados a las 10:00.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 68% a las 00:00 y subiendo hasta un 78% a las 03:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% a las 10:00. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas matutinas, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando hasta 11 km/h en las primeras horas y aumentando gradualmente a 24 km/h hacia las 10:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera sea de 30 grados a las 17:00.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 23:00. La humedad relativa aumentará nuevamente, llegando a un 59% al final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.