El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado. Las condiciones de viento también serán favorables, con rachas que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, predominando del noreste. Este viento ligero ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Bailén, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:33, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el paisaje local.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá que la velada sea placentera. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno por la ciudad.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el tiempo favorable que se presenta hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.