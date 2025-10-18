El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a un día agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa moderada puede ofrecer un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico de calor.

Los momentos más frescos del día se presentarán en la mañana y al caer la tarde, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica se verá favorecida por la ausencia de humedad y la presencia del viento, lo que hará que el tiempo sea más tolerable.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa ligera promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.